Fransa'nın Yeni Başbakanı François Bayrou

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa Başbakanı olarak François Bayrou'yu atadığını açıkladı. Fransa'da geçtiğimiz hafta hükümet mecliste güvenoyu alamayarak düşmüştü.

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Fransa'nın Yeni Başbakanı François Bayrou

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanı belirledi. Macron'a yakınlığıyla bilinen merkez siyasetçi François Bayrou, yeni başbakan olarak duyuruldu.

Fransa'nın Yeni Başbakanı François Bayrou - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Fransa'da Meclis'te güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü.

Fransa’da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve destekçilerinin, hükümete karşı sunduğu 2 farklı gensoru önergesi Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekili destek verdi. Gensoru önergesinin kabul edilmesi için gerekli 288 oya ulaşılmış oldu. Böylelikle 5. Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü.

Gensoruya verilen destek oylarıyla beraber, hükümetin 2025 sağlık sigortası bütçesi de Meclis tarafından reddedilmiş oldu.

Fransa​ Başbakanı Michel Barnier, çarşamba akşamı yapılan güvensizlik oylamasında hükümetinin düşmesinin ardından 5 Aralık tarihinde istifa etmişti.

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Kaynak: Habertürk

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