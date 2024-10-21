Netanyahu'nun Yeni Hedefi Belli Oldu! Çok Büyük Bir Saldırıya Hazırlanıyor
Gazze ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılarına devam eden İsrail'in yeni hedefi belli oldu. Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık olarak İran'a çok büyük bir saldırı planladığı belirtildi.
Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, son bir aydır da Lübnan'a saldırılar düzenliyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir yetkili, son hedeflerinin neresi olacağını da açıkladı. Yetkili, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığını söyledi.
Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.
BU AKŞAM KABİNEDE KONUŞULACAK
İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği bildirildi.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
Kaynak: AA