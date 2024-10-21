Netanyahu'nun Yeni Hedefi Belli Oldu! Çok Büyük Bir Saldırıya Hazırlanıyor

Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, son bir aydır da Lübnan'a saldırılar düzenliyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir yetkili, son hedeflerinin neresi olacağını da açıkladı. Yetkili, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığını söyledi.

Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.

BU AKŞAM KABİNEDE KONUŞULACAK

İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA