Gerilim Tırmanıyor! İsrail Savaş Uçakları Beyrut'u Bombalıyor

İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’a savaş uçaklarıyla bombardıman yapıyor. Saldırı, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin Lübnan'ın Bekaa ve Beyrut'ta operasyon yapılması planlanan bölgeleri açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Gerilim Tırmanıyor! İsrail Savaş Uçakları Beyrut'u Bombalıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava operasyonları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, yaklaşık 1 saat önce Lübnan ve Bekaa bölgelerinde hedef alınacak noktalara ilişkin sivillerin bölgeyi tahliye etmesi için yazılı uyarı yaptı. Sözcü Andree'nin X hesabından yaptığı uyarıdan sonra İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombalamaya başladı.

Gerilim Tırmanıyor! İsrail Savaş Uçakları Beyrut'u Bombalıyor - Resim : 1

İSRAİL'İN SAVAŞ UÇAKLARI LÜBNAN'I BOMBALIYOR

İsrail savaş uçaklarının hedefinde El-Kard El-Hasan Derneği bulunuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah'a finansal destek verdiklerini ileri sürdükleri derneğin altyapısını ve tesislerini hedef almayı planlıyor. Beyrut semalarında uçan İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine en az 7 hava saldırısı düzenledi. Bombalanan bölgelerin görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılmaya başlandı.

İsrail Savunma Bakanından Savaş İçin Yeni Talimat: 'İsrail Bir Sonraki Aşamasına Geçmeye Hazır'İsrail Savunma Bakanından Savaş İçin Yeni Talimat: 'İsrail Bir Sonraki Aşamasına Geçmeye Hazır'Dünya
İsrail Savunma Kuvvetleri: 401. Tugay Komutanı Albay Daxa Öldürüldüİsrail Savunma Kuvvetleri: 401. Tugay Komutanı Albay Daxa ÖldürüldüDünya
Hizbullah, İsrail Güçleri ve Üslerini VurduHizbullah, İsrail Güçleri ve Üslerini VurduDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri: 401. Tugay Komutanı Albay Daxa Öldürüldü İsrail Savunma Kuvvetleri: 401. Tugay Komutanı Albay Daxa Öldürüldü
İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor
Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı: Android Telefonuna Bunları İndiren Yandı Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı
Hizbullah, İsrail Güçleri ve Üslerini Vurdu Hizbullah, İsrail Güçleri ve Üslerini Vurdu