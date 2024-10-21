'McDonalds Çalışanı' Trump ABD'de Gündem Oldu! Patates Kızarttı, Servis Yaptı

ABD’de gündem 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleriyken, adayların rekabeti de büyüyor. Tüm anketlerde başa baş giden Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Kamala Harris, son çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Eski başkan Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında son olarak Philadelphia şehrindeki hamburgerci McDonalds'ta çalıştı. Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı. Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise rakibi ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i hedef aldı.

'O HİÇ MCDONALD'S'TA ÇALIŞMADI'

Harris’in öğrenciyken McDonald's'ta çalıştığını açıklamasını hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti! Patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu, çok zordu!” diye konuştu.

Ardından Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA