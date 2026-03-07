Netanyahu'dan 'İran'a Saldırı Sürecek' Mesajı: 'Sürpriz Planlarımız Var'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran’a saldırıların 'taviz verilmeden' devam edeceğini açıkladı. Netanyahu ayrıca, 'birçok sürpriz içeren organize bir planları' olduğunu ifade etti. İsrail lideri, bu planın İran rejimini istikrarsızlaştırmayı ve değişimi mümkün kılmayı hedeflediğini söyledi.

DEVRİM MUHAFIZLARINA MESAJ

İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerine de mesaj veren Netanyahu, "Siz de hedefimizdesiniz. Silahını bırakanlara zarar gelmeyecek. Ama bunu yapmayanların sorumluluğu kendilerine ait olacak" dedi. Netanyahu, İran halkına seslenerek 'gerçek anın yaklaştığını' öne sürdü. İsrail’in İran’ı bölmeye çalışmadığını savunan Netanyahu, "İran’ı özgürleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İran’da değişimin İran halkının elinde olduğunu belirten Netanyahu, bunun gerçekleşmesi halinde İsrail ile İran arasında barışın mümkün olacağını söyledi.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ, BATI'YI HEDEF ALDI

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda güçlü bir tutum sergilediğini belirterek Trump’a teşekkür etti. Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki işbirliğinin 'her zamankinden daha güçlü' olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı ayrıca Birleşmiş Milletler’i ve bazı Batılı liderleri İran’daki gelişmeler karşısında sessiz kalmakla suçladı. Netanyahu, birçok ülkenin bugün İsrail ile işbirliği talep ettiğini iddia etti.

LÜBNAN'A TEHDİT

Netanyahu, Lübnan hükümetine de çağrıda bulunarak 2024 ateşkes anlaşmasını uygulama ve Hizbullah’ı silahsızlandırma sorumluluğunun Beyrut yönetimine ait olduğunu söyledi. Hizbullah’ın saldırılarının sürmesi halinde bunun Lübnan için ağır sonuçlar doğuracağını belirten Netanyahu, İsrail’in vatandaşlarını ve yerleşimlerini korumak için 'gerekli her şeyi yapacağını' ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi