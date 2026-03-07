İsrail'e 'İçeriden' Tepki: Tel Aviv'de İran Saldırısı Protestosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Tel Aviv kentinde, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen İsrailli aktivistler, kent merkezinde dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi.

Göstericiler, "Filistinliler için Adalet" ve "Savaşı Durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak barış çağrısında bulundu.

İsrail güçleri, yürüyüşe geçen protestoculara engel oldu.

Kaynak: AA