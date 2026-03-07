İsrail'e 'İçeriden' Tepki: Tel Aviv'de İran Saldırısı Protestosu

Tel Aviv sokakları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto eden aktivistlerin protesto eylemine sahne oldu. Göstericiler, "Savaşı Durdurun” pankartlarıyla yürüdü.

İsrail'e 'İçeriden' Tepki: Tel Aviv'de İran Saldırısı Protestosu
İsrail’in Tel Aviv kentinde, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen İsrailli aktivistler, kent merkezinde dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi.

İsrail'e 'İçeriden' Tepki: Tel Aviv'de İran Saldırısı Protestosu - Resim : 1

Göstericiler, "Filistinliler için Adalet" ve "Savaşı Durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak barış çağrısında bulundu.

İsrail'e 'İçeriden' Tepki: Tel Aviv'de İran Saldırısı Protestosu - Resim : 2

İsrail güçleri, yürüyüşe geçen protestoculara engel oldu.

İsrail'e 'İçeriden' Tepki: Tel Aviv'de İran Saldırısı Protestosu - Resim : 3

Kaynak: AA

İsrail İran
