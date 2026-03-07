ABD’nin Gizli Raporu Sızdı: İran'da Rejim Değişimi Mümkün mü?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan gizli bir rapor, İran’daki mevcut yönetimin büyük çaplı bir askeri saldırı karşısında bile kolayca devrilmeyeceğini ortaya koydu. Washington Post’a konuşan kaynaklar, raporun ABD ve İsrail’in İran’a olası saldırısından yaklaşık bir hafta önce tamamlandığını belirtti. Raporda hem sınırlı hem de geniş çaplı askeri senaryolar ele alındı.

'REJİM DEĞİŞİMİ OLASI DEĞİL'

Öne çıkan nokta, İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürülse bile rejimin devamlılığını sağlayacak önceden belirlenmiş protokollerin devreye girecek olması. Rapor, muhalefetin iktidarı ele geçirmesinin ise 'olası görünmediğini' vurguluyor.

Beyaz Saray, raporun saldırı kararından önce Başkan Donald Trump tarafından görülüp görülmediğine dair yorum yapmayı reddetti. Raporda ayrıca ABD kara birliklerinin katılacağı olası bir kara operasyonu senaryosuna dair işaret bulunmadığı belirtildi.

