ABD’nin Gizli Raporu Sızdı: İran'da Rejim Değişimi Mümkün mü?

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin gizli raporuna göre, İran’a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı dahi rejimi devirmeye yetmiyor. Rapor, dini lider Hamaney’in öldürülmesi durumunda bile rejimin ayakta kalmasını sağlayacak mekanizmaların devreye gireceğini vurguluyor.

Son Güncelleme:
ABD’nin Gizli Raporu Sızdı: İran'da Rejim Değişimi Mümkün mü?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan gizli bir rapor, İran’daki mevcut yönetimin büyük çaplı bir askeri saldırı karşısında bile kolayca devrilmeyeceğini ortaya koydu. Washington Post’a konuşan kaynaklar, raporun ABD ve İsrail’in İran’a olası saldırısından yaklaşık bir hafta önce tamamlandığını belirtti. Raporda hem sınırlı hem de geniş çaplı askeri senaryolar ele alındı.

'REJİM DEĞİŞİMİ OLASI DEĞİL'

Öne çıkan nokta, İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürülse bile rejimin devamlılığını sağlayacak önceden belirlenmiş protokollerin devreye girecek olması. Rapor, muhalefetin iktidarı ele geçirmesinin ise 'olası görünmediğini' vurguluyor.

Beyaz Saray, raporun saldırı kararından önce Başkan Donald Trump tarafından görülüp görülmediğine dair yorum yapmayı reddetti. Raporda ayrıca ABD kara birliklerinin katılacağı olası bir kara operasyonu senaryosuna dair işaret bulunmadığı belirtildi.

Altında 5 Hafta Sonra Bir İlk! Savaş Tırmandı, Piyasalar KarıştıAltında 5 Hafta Sonra Bir İlk! Savaş Tırmandı, Piyasalar KarıştıEkonomi

Basına Sızdı: İşte İsrail'in İran'daki Asıl PlanıBasına Sızdı: İşte İsrail'in İran'daki Asıl PlanıDünya

ABD-İsrail-İran Savaşında Sekizinci Gün | Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe AlacakABD-İsrail-İran Savaşında Sekizinci Gün | Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe AlacakDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Flaş Açıklama: Komşularımızdan Özür Diliyorum 'Komşularımızdan Özür Diliyorum'
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi
ABD-İsrail-İran Savaşında Sekizinci Gün | Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe Alacak Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe Alacak
Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı
Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Verdi: Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Flaş Açıklama: Komşularımızdan Özür Diliyorum 'Komşularımızdan Özür Diliyorum'