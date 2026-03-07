Altında 5 Hafta Sonra Bir İlk! Savaş Tırmandı, Piyasalar Karıştı

ABD, İsrail ve İran arasında başlayan savaşın piyasalara etkisi sürüyor. Güvenli liman olarak görülen altın ise beklentilerin aksine düşüş yaşadı ve 5 haftadır devam eden yükseliş serisini sonlandırdı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle büyüyen savaş, Orta Doğu’da gerilimi tırmandırırken küresel piyasalarda da dalgalanmalara yol açtı. Çatışmalar sekizinci gününe girerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında beklenmedik bir tablo ortaya çıktı.

Jeopolitik risklerin artmasıyla altın fiyatlarının yükselmesi beklenirken, piyasada tam tersi bir gelişme yaşandı. Savaş öncesinde haftayı 5.260 dolar seviyesinde kapatan ons altın, çatışmaların başladığı haftanın ilk gününde 5.419 dolara kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve ons altın sert bir düşüş yaşayarak 5 bin doların altına kadar geriledi.

ONS ALTIN 5 HAFTA SONRA DÜŞÜŞLE KAPANDI

Hafta içinde yeniden toparlanma sinyali veren ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıksa da haftayı 5.163 dolar seviyesinde tamamladı. Böylece ons altın haftalık bazda yüzde 2,1 değer kaybederken, son 5 haftadır süren yükseliş serisi de sona ermiş oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta kapanışında ons altın 5.163 dolar seviyesinde bulunurken, gram altın spot piyasada yaklaşık 7.301 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altının satış fiyatı 7.551 liraya kadar çıkarken, spot piyasa ile Kapalıçarşı arasında yaklaşık 250 liralık fiyat farkı oluştu.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Uzmanlara göre piyasalar savaş riskini büyük ölçüde önceden fiyatladı. Şimdi ise yatırımcıların odağı çatışmaların süresi ve olası bir ateşkes ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

Öte yandan savaş ortamında doların uluslararası piyasalarda güç kazanması da altın fiyatlarını baskıladı. Dolar endeksi son bir yılın en güçlü haftalık yükselişlerinden birini kaydederken, bu durum altına olan talebin azalmasına neden oldu.

Ayrıca merkez bankalarının faiz indirim beklentilerinin ertelenmesi de altın üzerinde baskı yarattı. ABD Merkez Bankası’nın 18 Mart’taki toplantısında faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken, bu gelişmeler altın fiyatlarının düşüşünde etkili oldu.

