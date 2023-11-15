Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: Kendisi Türk köylerini bombaladı, onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz

İsrail basınında yer alan habere göre Netanyahu, Erdoğan'ın “İsrail bir terör devletidir” şeklindeki ifadesine sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın “İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın terör eylemlerini desteklediğini” söyleyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi Türkiye sınırları içerisindeki Türk köylerini bombaladı. Onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında “İsrail yönetimi Gazzeli çocuklara kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. İsrail bir terör devletidir” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, “Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun, Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını haklarını elinden aldınız” demişti.