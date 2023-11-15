İsrail basını: Hamas'ın esir takası teklifi reddedildi

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın 50 İsrailli rehineye karşılık esir takası yapılması teklifini reddetti.

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İsrail basını: Hamas'ın esir takası teklifi reddedildi

İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın esir takası teklifini reddetti.

Hamas’ın teklif kapsamında 50 İsrailli rehinenin serbest kalmasına karşılık, Gazze’de çatışmalara 3 gün ara verilmesi ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması şartını koştuğu aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.

Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" söylemişti.

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