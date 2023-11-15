Matthew Perry'nin ölümünün ardından Friends yıldızlarından ilk paylaşım

Canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle tanınan ünlü aktör Matthew Perry, 28 Ekim'de 54 yaşında hayatını kaybetti. Perry'nin ölümünün ardından Friends dizisindeki rol arkadaşları ortak bir açıklama yapmıştı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamada "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.

COX VE LEBLANC'TAN PAYLAŞIM

Dizide Chandler ile aşk yaşan Monica karakterini canlandıran Courteney Cox ilk kez sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Cox "Seninle geçirdiğim her ana minnettarım Matty. Seni her gün özlüyorum" dedi.

Oyuncu "Aslında Monica ile Chandler Londra'da tek gecelik bir şey yaşayacaktı ama izleyicinin tepkisinin ardından bir aşk hikayesine dönüştü. Bu sahne öncesi kulağıma komik bir şeyler söyledi. Hep böyle şeyler yapardı. Çok komik ve kibardı" ifadelerini kullandı.

Dizide Joey karakterine hayat veren Matt LeBlanc ise Perry ile diziden karelerini yayınladı. Oyuncu "Seninle geçirdiğim zamanlar hayatımın en güzel yıllarıydı. Seninle aynı sahneyi paylaşmak ve sana arkadaşım demek benim için onurdu. Seni her düşündüğümde gülümsüyorum, seni hiç unutmayacağım. Asla" dedi.

Matthew Perry geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını yasa boğan oyuncunun yalnızca ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı.