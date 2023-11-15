Gazze'ye ilk yakıt sevkiyatı: BM'nin yardım tırlarında kullanılacak

İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye yakıt taşıyan ilk kamyonlar bugün bölgeye geçti.

Reuters'ın haberine göre, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in (BM) yardım dağıtım tırları için 24 bin litre yakıtın Gazze'ye geçmesine izin vermesinin ardından bölgeye yakıt sevki yapıldı. Ajansa konuşan bir kaynak, yakıtın hastanelerde kullanılamayacağını belirtti.

'İHTİYACIMIZIN YALNIZCA YÜZDE 9'U'

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Direktörü Tom White da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Su ya da hastaneler için yakıt yok. Bu, hayat kurtarıcı eylemlerimiz için günde ihtiyacımız olanın sadece yüzde 9'u" dedi.

ORDU SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze'ye 'topyekûn abluka' uygulayan İsrail, bu süreçte bölgeye insani yardımların geçişine izin verse de Hamas tarafından kullanılabileceğini iddia ederek yakıt sevkine izin vermemişti. BM ise açıklama yaparak yakıt stoklarının tamamen tükendiğini ve yakın zamanda insani operasyonlarını durdurmak zorunda kalacaklarını belirtmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht, bugün konuyla ilgili ABD'nin CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi içindeki BM tesislerine yakıt gireceğini biliyorum" dedi.

'YAKIT GÖNDERİLMESİ SON DERECE KRİTİK'

Öte yandan, El Cezeire televizyonuna konuşan UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'ne yakıt gönderilmesinin 'son derece kritik' olduğunu söyledi.

"Han Yunus'taki hastaneyi ziyaret ettim. Kuvüzler çalışıyordu ama elbette doktorlar elektrik bittiğinde ya da jeneratörleri çalıştıracak yakıtları olmadığında ne olacağı hakkında düşünmeyi planlıyorlar" diye konuşan Catherine Russell, "Bu açıkça çok büyük bir endişe; bence bunun cevabı, sadece bunları değil su arıtma merkezleri gibi şeyleri de çalıştırabilmek için daha fazla yakıt almamız" ifadelerini kullandı.

Russell, "Bizim ve diğer insani yardım kurumlarının dolaşıp insanlara hizmet sunabilmesi için de yakıta ihtiyacımız var" dedi.