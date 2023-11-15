Fransa'da, 17 yaşındaki genci öldürmekle suçlanan polis serbest bırakıldı

Fransa'da, 17 yaşındaki Nael isimli genci öldürmekle suçlanan polis serbest bırakıldı. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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Fransa'da, 17 yaşındaki genci öldürmekle suçlanan polis serbest bırakıldı

Fransa'da, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael isimli genci öldürmekle suçlanan polisin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

BFMTV'nin haberine göre, mahkeme, 17 yaşındaki Nael'in hayatını kaybetmesinin ardından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan polisin avukatları 9 Kasım'da mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, Nael'in ölümünden sorumlu tutulan polisin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NAEL'İN ÖLÜMÜ ŞİDDETLİ PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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