Reuters: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etti; '3 günde 50 rehine bırakılsın'

Katarlı arabulucuların Hamas ve İsrail arasında, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 sivil rehinenin serbest bırakılması yönünde anlaşma sağlamaya çalıştığı açıklandı.

Devam eden müzakerelere ilişkin bilgi sahibi bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin koordinasyonunda masada olan anlaşmanın İsrail'in de bazı Filistinli kadın ve çocukların İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasını ve abluka ve saldırı altındaki Gazze'ye giren insani yardımın artırılmasını içerdiğini söyledi.

'HAMAS ANLAŞMAYI GENEL HATLARIYLA KABUL ETTİ'

Yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, Hamas, söz konusu anlaşma önerisini genel hatlarıyla kabul etti. Anlaşmayı henüz kabul etmeyen İsrail ise detayları müzakere etmeyi sürdürüyor. Böyle bir anlaşma durumunda, Hamas'ın Gazze'de tutulan ve yaşayan sivil rehinelerin isimlerinin olduğu bir listeyi teslim etmesi gerekecek. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ise halihazırda müzakere edilmiyor.

Öte yandan, İsrail'in bu anlaşma hayata geçerse kaç kadın ve çocuğu hapishanelerden serbest bırakacağı henüz netlik kazanmadı. İsrail'e göre, Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından 239 kişi Gazze'de rehin tutuluyor.