Hollanda'da milletvekillerinden, İsrail'i suçlayan belgenin görüşülmesi çağrısı

Hollanda'da milletvekilleri, İsrail ordusunun Gazze'deki "altyapı ve sivil bölgelerde kasıtlı olarak büyük yıkıma yol açmaya niyetli olduğu" şeklinde değerlendirmelerin yer aldığı bilgi notunun Tel Aviv Büyükelçiliğinden sızdırılmasının ardından, konunun ele alınması için parlamentoya çağrı yaptı.

Son Güncelleme:
Hollanda'da milletvekillerinden, İsrail'i suçlayan belgenin görüşülmesi çağrısı

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre, Demokrat 66 (D66) Partisinden Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, partisinin ve Sosyalist Partinin konunun ele alınması için parlamentoya çağrıda bulunduğunu belirtti.

Çağrı, gelecek hafta yapılacak seçimler öncesinde şu anda en çok oy alan İşçi Partisi ve Yeşiller ile koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar Birliğinin (CDA) parlamento grupları tarafından şartlı olarak desteklendi.

Hollanda'nın Tel Aviv Büyükelçiliği Savunma Ataşesi tarafından kaleme alınan belge Hollanda basınına sızmıştı.

Bilgi notunda İsrail, askeri gücünü göstermek için Gazze'deki sivillere karşı "orantısız güç" kullanmakla suçlanıyor.

İsrail ordusunun Gazze'deki altyapı ve sivil bölgelerde kasıtlı olarak büyük yıkıma yol açmaya niyetli olduğu ifade edilen belgede, Hamas'ı ortadan kaldırmanın "neredeyse imkansız", İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırmak için de gerçekçi bir stratejiden yoksun olduğu belirtiliyor.

İsrail'in, İran ve desteklediği gruplara hiçbir şeyden çekinmeyeceklerini göstermek için askeri gücünü sergilemeye çalıştığına işaret edilen bilgi notunda, İsrail'in bu stratejisinin daha geniş bir bölgesel çatışmaya yol açabileceği değerlendirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Hollanda İsrail
Son Güncelleme:
Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri
Herkes seve seve tüketiyor! Zararlı 5 besin: Evinizden uzak tutun Herkes seve seve tüketiyor! Zararlı 5 besin: Evinizden uzak tutun
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail'e tepki: Bu kesinlikle bir soykırım Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail'e tepki: Bu kesinlikle bir soykırım
ABD'de uçak düştü: 2 kişi öldü ABD'de uçak düştü: 2 kişi öldü
ÇOK OKUNANLAR
Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması
Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi! Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi!
Uzmanlar peş peşe uyardı: Kar yağışı geliyor, tarih belli oldu! Uzmanlar peş peşe uyardı: Kar yağışı geliyor, tarih belli oldu!
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor!
The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu! The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu!