ABD'de uçak düştü: 2 kişi öldü

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
ABD'de uçak düştü: 2 kişi öldü

ABD'nin Utah eyaletinde polis yetkilisi Spencer Cannon, kazaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cannon, uçağın Salk Lake City'de bulunan kısmen karla kaplı, engebeli ve ağaçlık bir alana henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü kaydetti.

Kazaya ilişkin ihbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirten Cannon, ekiplerin uçağın enkazına ulaştıklarında mürettebattan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, uçaktaki üçüncü kişinin de yaralandığını tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Cannon, bilinci açık olan yaralının arama kurtarma ekiplerince hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Uçakta bulunanların kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor
Gazze hükümeti: Şifa Hastanesi'nin basılması savaş suçudur Gazze hükümeti: Şifa Hastanesi'nin basılması savaş suçudur
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail'e tepki: Bu kesinlikle bir soykırım Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail'e tepki: Bu kesinlikle bir soykırım
Blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! Şeflerin gizli tüyosu Blender olmadan mercimek çorbası yapmak mümkün! Şeflerin gizli tüyosu
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi! Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi!
Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması
Uzmanlar peş peşe uyardı: Kar yağışı geliyor, tarih belli oldu! Uzmanlar peş peşe uyardı: Kar yağışı geliyor, tarih belli oldu!
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor!
The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu! The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu!