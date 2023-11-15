Fransa'dan Beşar Esad'a tutuklama emri

Fransa, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Fransız basınındaki habere göre, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan ve 1400 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırıyla ilgili Esad hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Mahkeme, Esad'ı, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçladı.

Mahkemenin hakkında tutuklama emri çıkardığı kişiler arasında Esad'ın yanı sıra kardeşi Suriye ordusu Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esad ve iki silahlı kuvvetler generali de yer aldı.

Paris'teki mahkeme, 2013 kimyasal saldırılarına ilişkin soruşturmasını 2021'de açmıştı.

Yasal soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye’deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi’nin şikayeti üzerine açılmıştı.