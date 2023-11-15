Miçotakis: Hamas konusunda anlaşamamamız, Erdoğan'ı ağırlamayacağımız anlamına gelmez

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas'ın statüsü konusunda farklı görüşlere sahip olmalarının Atina-Türkiye yakınlaşması önünde bir engel olmadığını söyledi.

Miçotakis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, salı günü Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede öne çıkan konular göç, Türkiye, enerji ve Orta Doğu oldu.

Miçotakis, "Erdoğan ile Hamas konusunda anlaşamıyor olmamız, şu ana kadar uluslararası hukuk ve deniz hukuku konusunda bazı iyi sonuçlar veren Türk-Yunan tekrar yakınlaşmasında ileri adım atmak için onu ağırlayamayacağımız anlamına gelmez" dedi.

Miçotakis, Yunanistan'ın da Hamas'ı bir terörist grup olarak tanıdığını vurguladı.

Erdoğan'ın cuma günü Almanya'yı, 7 Aralık'ta da Yunanistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor.