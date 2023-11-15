Brad Pitt The Killer filmindeki rolü neden reddetti?

Ünlü yönetmen David Fincher'ın yeni filmi The Killer geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Başarısız bir görevin ardından uzun bir yolculuğa çıkan bir suikastçıyı konu alan filmde ödüllü oyuncu Michael Fassbender yer alıyor.

Ancak yönetmenin, Fassbender yerine başka bir oyuncuyla çalışmak istediği ortaya çıktı. Dijital bir platformda yayınlanacak olan film için yönetmen öncellikle ünlü oyuncu oyuncu Brad Pitt'e teklif götürdü ancak Pitt'in cevabı olumsuz oldu.

İLK BRAD PITT'E SORDU

Daha önce Dövüş Kulübü ve Seven (7) filmlerinde birlikte çalışan ikilinin neden anlaşamadığını ise yönetmen Fincher anlattı.

Rolling Stones'a konuşan yönetmen Pitt'e 2008 yılında filmde rol almak isteyip istemeyeceğini sorduğunu ancak oyuncunun teklifi reddettiğini söyledi.

HEMEN KABUL ETTİ

Yönetmen "Aslında 2008'de rol için Brad'i düşünüyordum. Ama onun yanıtı, 'Benim için biraz fazla nihilist' olmuştu" dedi.

Filmi çok depresif bulduğu için teklifi reddeden Pitt yerine Michael Fassbender başrole geçmiş oldu. Yönetmen, Fassbender'ın rolü hemen kabul ettiğini söyledi.

Pitt her ne kadar filmde rol almasa da oyuncunun Plan B Entertainment adlı şirketi filmin yapımcılığını üstleniyor.

Fincher ile Pitt, son olarak Dövüş Kulübü'nde (1999) çalıştı.

FİLM HAKLARI İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Öte yandan Britney Spears'ın hayatını anlattığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın beyazperdeye taşınması için çalışmalar başladı.

Margot Robbie, Brad Pitt ve Reese Witherspoon gibi isimlerin, kitabın film haklarını alabilmek için teklif verdiği iddia edildi.