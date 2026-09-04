Nepal’de Mucize Kurtuluş! Tünelde Mahsur Kalan 2 İşçi 9 Gün Sonra Sağ Çıkarıldı

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Nepal’de geçen hafta meydana gelen selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra düzenlenen operasyonla sağ kurtarıldı.Nepal’in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen selin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali projesine ait tünelde mahsur kalan 2 işçiye, Nepal Ordusu ve emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonla ulaşıldı.

TÜNEL DUVARI AÇILARAK İŞÇİLERE ULAŞILDI

Arama-kurtarma ekiplerinin tünelin içinden gelen sesleri fark etmesinin ardından işçilerle temas kurulduğu belirtildi. Ekiplerin tünel duvarını açarak mahsur kalan 2 işçiye ulaştığı bildirildi. Tünelden çıkarılan işçiler, helikopterle başkent Katmandu’daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

İLK SORUSU 'HANGİ GÜNDEYİZ?' OLDU

9 gün sonra tünelden çıkarılan işçilerden Shah’ın, kurtarılmasının ardından ordu yetkilileriyle yaptığı görüşmede ilk olarak “Hangi gündeyiz?” diye sorduğu belirtildi. Sel meydana geldiği sırada tünelin kumanda odasında bulunduğunu anlatan Shah, içeride normalde 5-6 kişinin bulunduğunu ancak olay sırasında bu sayının yaklaşık 40-45’e ulaştığını söyledi. Kumanda odasında bulunması nedeniyle diğer insanların hayatından sorumlu olduğunu düşündüğünü belirten Shah, “Böyle bir kazadan sonra tek başıma kaçamazdım. Herkesi kurtarmak zorundaydım” dedi. Shah, tüneldeki kişileri dışarı çıkarmaya çalıştığını ve yaşananları anlatarak herkesi kaçmaları konusunda uyardığını ifade etti. Bu sırada zaman kaybettiğini söyleyen Shah, sonunda kendisinin dışarı çıkamadığını anlattı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede tünellerde başka kişilerin de mahsur kalmış olabileceği değerlendirilirken, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA-DHA