Nepal’de Mucize Kurtuluş! Tünelde Mahsur Kalan 2 İşçi 9 Gün Sonra Sağ Çıkarıldı

Nepal’de 26 Ağustos’ta meydana gelen selin ardından Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali projesine ait tünelde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Nepal Ordusu ve emniyet güçlerinin operasyonuyla tünelden çıkarılan işçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavi için Katmandu’daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nepal’de geçen hafta meydana gelen selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra düzenlenen operasyonla sağ kurtarıldı.Nepal’in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen selin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali projesine ait tünelde mahsur kalan 2 işçiye, Nepal Ordusu ve emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonla ulaşıldı.

Nepal’de Mucize Kurtuluş! Tünelde Mahsur Kalan 2 İşçi 9 Gün Sonra Sağ Çıkarıldı - Resim : 1

TÜNEL DUVARI AÇILARAK İŞÇİLERE ULAŞILDI

Arama-kurtarma ekiplerinin tünelin içinden gelen sesleri fark etmesinin ardından işçilerle temas kurulduğu belirtildi. Ekiplerin tünel duvarını açarak mahsur kalan 2 işçiye ulaştığı bildirildi. Tünelden çıkarılan işçiler, helikopterle başkent Katmandu’daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Nepal’de Mucize Kurtuluş! Tünelde Mahsur Kalan 2 İşçi 9 Gün Sonra Sağ Çıkarıldı - Resim : 2

İLK SORUSU 'HANGİ GÜNDEYİZ?' OLDU

9 gün sonra tünelden çıkarılan işçilerden Shah’ın, kurtarılmasının ardından ordu yetkilileriyle yaptığı görüşmede ilk olarak “Hangi gündeyiz?” diye sorduğu belirtildi. Sel meydana geldiği sırada tünelin kumanda odasında bulunduğunu anlatan Shah, içeride normalde 5-6 kişinin bulunduğunu ancak olay sırasında bu sayının yaklaşık 40-45’e ulaştığını söyledi. Kumanda odasında bulunması nedeniyle diğer insanların hayatından sorumlu olduğunu düşündüğünü belirten Shah, “Böyle bir kazadan sonra tek başıma kaçamazdım. Herkesi kurtarmak zorundaydım” dedi. Shah, tüneldeki kişileri dışarı çıkarmaya çalıştığını ve yaşananları anlatarak herkesi kaçmaları konusunda uyardığını ifade etti. Bu sırada zaman kaybettiğini söyleyen Shah, sonunda kendisinin dışarı çıkamadığını anlattı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede tünellerde başka kişilerin de mahsur kalmış olabileceği değerlendirilirken, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Nepal ölüm Heyelan
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
BM'den Korkutan Uyarı: Son Bin Yılın En Güçlü El Nino'su Geliyor BM'den Korkutan Uyarı: Son Bin Yılın En Güçlü El Nino'su Geliyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Plastiklere Elektrik Veren Deha 90 Yaşında Hayatını Kaybetti Plastiklere Elektrik Veren Deha Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukatlık Bürosuna Baskın
Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!' Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı' Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma
CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı