BM'den Korkutan Uyarı: Son Bin Yılın En Güçlü El Nino'su Geliyor

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Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu’nda hızla güçlenen El Nino olayının son bin yılın en güçlü örneklerinden biri olabileceği uyarısında bulundu. Doğal iklim olayı olan El Nino’nun küresel ısınmanın etkileriyle birleşmesi, dünya genelinde sıcaklıkların daha da yükselmesine ve aşırı hava olaylarının şiddetlenmesine yol açabilir. The Guardian'ın aktardığına göre El Nino’nun etkilerinin 2027’ye kadar sürmesi ve gelecek yılın sıcaklık rekorları açısından kritik bir döneme dönüşmesi bekleniyor.

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu’ndaki yüzey sularının olağan dışı şekilde ısınmasıyla ortaya çıkıyor. Okyanusta biriken büyük miktardaki ısının atmosfere aktarılması, dünya genelindeki sıcaklık ve yağış düzenlerini etkiliyor.

Uzmanlar, mevcut El Nino olayının olağanüstü güçlü bir seviyeye ulaşabileceğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler’in son değerlendirmelerinde olayın şimdiye kadarki en güçlü El Nino olma ihtimali üzerinde durulurken, bazı uzmanlar bunun en az son bin yıldaki en güçlü örneklerden biri olabileceğini ifade ediyor. Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin oldukça üzerine çıkması, El Nino’nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenebileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

AŞIRI HAVA OLAYLARI ŞİDDETLENEBİLİR

El Nino’nun etkileri bazı bölgelerde şimdiden görülmeye başladı. Endonezya’da orman yangınlarının şiddetlenmesi ve Hindistan’da muson yağışlarının zayıflaması, olayın olası etkileri arasında gösteriliyor.

Önümüzdeki dönemde Avustralya’da yangın riskinin artması, Güney Amerika’da ise daha şiddetli yağış ve sellerin görülmesi bekleniyor. El Nino’nun etkilerinin tarımsal üretim üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Kuraklık ve sellerin hasadı olumsuz etkilemesi, özellikle gıda güvenliği açısından kırılgan ülkelerde yeni sorunlara yol açabilir.

50 MİLYON KİŞİ İÇİN AÇLIK RİSKİ

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, El Nino’nun gelecek yıl yaklaşık 50 milyon kişiyi akut açlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre sera gazı emisyonlarının azaltılmaması ve iklim değişikliğine karşı hazırlığın güçlendirilmemesi halinde El Nino gibi doğal iklim olayları, zaten ısınan dünyadaki aşırı hava koşullarını daha da ağırlaştırabilir.

Kaynak: Haber Merkezi