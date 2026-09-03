Plastiklere Elektrik Veren Deha 90 Yaşında Hayatını Kaybetti

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İletken polimerlerin keşfi ve geliştirilmesi alanında yaptığı çığır açıcı çalışmalarla dünya bilim tarihine adını altın harflerle yazdıran ünlü profesör Şirakava Hideki'den acı haber geldi. Ailesi, Nobel ödüllü bilim insanının 90 yaşında yaşamını yitirdiğini resmen açıkladı.

NOBEL ÖDÜLÜ ALAN DOKUZUNCU JAPON OLMUŞTU

Tsukuba Üniversitesi'nden emekli profesör Şirakava, Nobel ödülünü kazanan dokuzuncu Japon ve 1981'de Keniçi Fukui'den sonra ülkesinden Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan ikinci kişi olarak tarihe adını yazdırmıştı.

Şirakava, 2000 yılında kazandığı Nobel Kimya Ödülü'nü ABD'li bilim insanları Alan Heeger ve Alan MacDiarmid ile paylaşmıştı. Plastiklerin elektrik iletebildiğini ortaya koyan üçlü, metallerin elektrik iletkenliğini polimerlerin esnekliğiyle birleştirerek çok çeşitli uygulama alanlarının önünü açmıştı.

Kaynak: AA