NATO'dan Gazze çağrısı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’ye yaptığı saldırılara verilen 'insani ara'nın uzatılması çağrısı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İsrail hükumetinin abluka altına aldığı Gazze’ye yaptığı saldırılarla ilgili de konuşan Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirtti.
ARANIN UZATILMASI ÇAĞRISI
Stoltenberg ayrıca "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze’de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.