NATO'dan Gazze çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’ye yaptığı saldırılara verilen 'insani ara'nın uzatılması çağrısı yaptı.

NATO'dan Gazze çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükumetinin abluka altına aldığı Gazze’ye yaptığı saldırılarla ilgili de konuşan Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirtti.

ARANIN UZATILMASI ÇAĞRISI

Stoltenberg ayrıca "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze’de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

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