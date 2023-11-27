AB'den İsrail'e 'Filistin' uyarısı: İsrail, Gazze'yi yeniden sömürgeleştirmemeli

İsrail-Filistin arasındaki geçici ateşkes hakkında konuşan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Borrell, "Yerleşimler, İsrail'in en büyük güvenlik yükümlülüğüdür ve uluslararası hukuku ihlal eder" dedi.

AB'den İsrail'e 'Filistin' uyarısı: İsrail, Gazze'yi yeniden sömürgeleştirmemeli

Hamas ve Filistinli direniş örgütlerinin İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 52. güne girildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 08:00'da uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Yoğun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karşılıklı olarak birçok esir serbest bırakılmıştı.

'İSRAİL'İN EN BÜYÜK GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR'

Avrupa Birliği(AB) Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz Birliği Forumu'nda yaptığı açıklamalarda, İsrail-Filistin savaşına ve geçici ateşkese değindi.

Reuters'tan alınan habere göre, Josep Borrell şunları söyledi:

"4 günlük ateşkes, önemli bir ilk adım teşkil ediyor. Durumu dindirmek ve bu krizden bir çıkış bulmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Hamas ideolojisini yenmek için Filistinlilerin inandırıcı bir devlet olma şansına ihtiyacı var. Ateşkes belki birkaç gün daha sürer ama siyasi süreci bugünden sonra da devam ettirmek durumundayız. Gazze İsrail tarafından yeniden sömürgeleştirilmemeli. Barışa giden yol halen çok uzak ama erişilemez değil; her iki halkın da aynı topraklarda eşit ve meşru hakkı var. Dolayısıyla onu paylaşmalılar."

Borrell, X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İsrail hükümetinin savaşın ortasında daha fazla yasadışı yerleşim inşa etmek için yeni finansman sağlamaya hazırlanması karşısında dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değil ve İsrail'i daha güvenli yapmayacak. Yerleşimler, İsrail'in en büyük güvenlik yükümlülüğüdür ve uluslararası hukuku ihlal eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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