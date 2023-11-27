Hindistan'da şiddetli yağış 24 can aldı

Hindistan'da şiddetli yağış 24 can aldı. 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Hindistan'da şiddetli yağış 24 can aldı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Eyalet Acil Durum Harekat Merkezi (SEOC), şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinde çoğu yıldırım isabet etmesi nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığı bildirdi.

Hava durumu tahmin ajansı Skymet'in Başkan Yardımcısı Mahesh Palawat, Gujarat'ın genelde yılın bu döneminde bu kadar yağış almadığını söyledi.

Kaynak: AA

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