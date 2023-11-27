Hatay’da deniz taştı, iş yerleri ve caddeler su altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası deniz taştı. Sokakların sular altında kalmasıyla hayat felç oldu.

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Şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Türkiye'nin birçok şehrinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İzmir ve Bursa'da taşan deniz, yağmur suları ile birleşince sokakları sular altında bıraktı.

6 Şubat depremlerinden olumsuz bir şekilde etkilenen Hatay'da da olumsuz hava hayatı felç etti.

İskenderun ilçesinde de dün başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden esnaf, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı ve temizlik yaptı.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

SAMADAĞ DA SULAR ALTINDA

Samandağ ilçesinde fırtına dolayısıyla deniz taştı, bazı iş yerleri ve yollar su altında kaldı.

İHA'nın aktardığına göre, gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Meydan Mahallesi’nde cadde deniz suyu altında kalırken, Deniz Mahallesi’nde ise bazı iş yerleri ve sokaklar sular altında kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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