Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 11.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 20.00'de yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartlarından dolayı saat 21.00'de yapılacağı, Gökçeada'dan saat 22.00 seferinin iptal edildiği kaydedildi.

Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan seferin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Çanakkale fırtına
Sendikal hakkını kullanıp eyleme çıkan Agrobay işçilerine gözaltı Sendikal hakkını kullanıp eyleme çıkan Agrobay işçilerine gözaltı
Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş
'Bu kadar da olmaz' dedirten skandal! Bir tutukluyu serbest bırakmışlar: Hem de mahkeme kararı olmaksızın Bir tutukluyu serbest bırakmışlar: Hem de mahkeme kararı olmaksızın
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı: "Tansiyon yükseldi, Erdoğan odayı terk etti" O toplantının ayrıntılarını Tayfun Kahraman anlattı