Sendikal hakkını kullanıp eyleme çıkan Agrobay işçilerine gözaltı

Agrobay tarım işçilerinin direnişi 98 gündür devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Bayburt Grup’a bağlı Agrobay firmasında işçiler, kötü çalışma koşulları ve mobbinge karşı sendikalı oldukları için işten çıkarılmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen firmaya karşı Tarım-Sen'e üye olan işçiler, İzmir dışında birçok şehre eylemlerini taşıyarak seslerini duyurdu.

98. direniş gününde 5 kadın emekçi, Bergama kent meydanında bulunan bir binanın çatışına çıkarak hakları için taleplerde bulundu.

Tarım işçileri “Kimse bizim sorunumuzu çözmedi. Eğer bugün bu sorun çözülmezse canımıza kıyacağız. Ölmek var dönmek yok” dedi.

Eylem sonrası olay yerine gelen polisin işçilere müdahale ederek gözaltı işlemi uyguladığı kaydedildi.

Tarım-Sen gözaltını duyurduğu haberinde, "Canından başka kaybedecek birşeyi kalmayan işçileri gözaltına alıyorlar. Taktir kamuoyunun" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem