Boğaziçi Üniversitesi’nde laboratuvarlar, çöp torbalarına doldurularak boşaltılıyor

Devlet Planlama Teşkilatı/Kalkınma Bakanlığı tarafından 2007 yılı başından bu yana finansal olarak desteklenmekte olan Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Projesi'nin kurumsallaştırılması amacıyla 2013 yılında kurulmuş bir araştırma merkezi olan TETAM laboratuvarları özen gösterilmeden çöp torbalarına doldurularak taşındı. Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Araştırma Merkezi (TETAM) üyeleri ise laboratuvarların çöp torbasına doldurularak boşaltılmasına tepki gösterdi ve bu yanlışın düzeltilmesini talep etti.

EN BÜYÜK ARAŞTIRMA MERKEZİ AKADEMİSYENLERE HABER BİLE VERİLMEDEN REKTÖRLÜĞE BAĞLI İDARİ BİRİME TAHSİS EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi'nin 70 akademisyen üyesi ve çok sayıda sanayi temsilcisi ile en büyük araştırma merkezi olan TETAM'ın binasının yarısının rektörlüğe bağlı bir idari hizmet birimi olan Bilgi İşlem Merkezine tahsis edildiğini geçen hafta öğrendik. TETAM binasının tüm demirbaşları, araştırma amaçlı olarak TAM projesinden sağlanmıştır. Bir idari birime tahsis edildiğini öğrendiğimiz ikinci katında ve çatı katında, araştırma toplantılarında kullanılan konferans odaları, Faraday kafesi ile yalıtılmış kablosuz ağlar ve uydu iletişimi araştırma laboratuvarı, sensörlerle donatılmış akıllı ortam laboratuvarı ve araştırmacı bilgisayarları vardır. Bu laboratuvarların altyapısı, TAM projesi yanı sıra Tübitak ve AB projeleri gibi çeşitli araştırma projesi kaynaklarından alınmıştır. Bu projelerin pek çoğu gibi TAM projesi de sürmektedir” denildi.

LABARATUVARLAR ÇÖP TORBALARINA DOLDURULARAK TAŞINDI

Araştırma amacı ile tahsis edilmiş altyapı ve demirbaşların akademisyen üyelere haber bile verilmeden idari bir birime tahsis edilmesi ve laboratuvarların ve araştırmacı ofislerinin hassas donanımlarının zarar görmemesi için gereken özen gösterilmeden çöp torbalarına doldurularak taşınmasına ise Boğaziçi Üniversitesi’ndeki pek çok akademisyen tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında “Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Mustafa Aktar sanayi temsilcisi Ali Akurgal, Prof. Dr. Kuban Altınel, sanayi temsilcisi Dr. Oya Aran, Turgay Aytaç, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi İnci Baytaş, Prof. Dr. Ayşe Başar, Prof. Dr. Ümit Bilge, Prof. Dr. Taner Bilgiç, Prof. Dr. Haluk Bingöl, Prof. Dr. Hande Çağlayan, Prof. Dr. M. Ufuk Çağlayan, Prof. Dr. Cem Ersoy, Prof. Dr. Ayşın Baytan Ertüzün, Dr. Öğr. Üyesi Berk Gökberk, Prof. Dr. Burak Güçlü, Prof. Dr. Tunga Güngör, Doç. Dr. Özlem Durmaz İncel, Dr. Öğr. Gör. Sinan Işık, Doç. Dr. Esin Öztürk Işık, Doç. Dr. Alpay Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Atay Özgövde, Doç. Dr. Arzucan Özgür, Prof. Dr. Can Özturan, Doç. Dr. Evren Samur, Prof. Dr. Bülent Sankur, Prof. Dr. Murat Saraçlar, Sanayi temsilcisi Dr. Eren Soyak, Doç. Dr. Mustafa Hayri Tongarlak, Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Dr. Öğr. Üyesi Emre Uğur, Dr. Öğr. Üyesi Doğan Ulus, Dr. Öğr. Üyesi Suzan Üsküdarlı, Prof. Dr. Pınar Yolum ve Dr. Öğr. Üyesi Birkan Yılmaz” bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem