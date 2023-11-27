Deprem sonrası 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı İskenderun Körfezi’nde denizle kara birleşti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle depremle birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı sahil şeridi sular altında kaldı.

Deprem sonrası 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı İskenderun Körfezi’nde denizle kara birleşti

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay’ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor.

Kaynak: İHA

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