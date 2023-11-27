Trafik kazası sonrası kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

Zonguldak’ta geçirdiği trafik kazası sonrası kalp krizi geçiren 62 yaşındaki Ömer Salih Haberal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Trafik kazası sonrası kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkarak refüje çarpan 67 EF 753 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Salih Haberal, araç içinde sıkıştı ve kalp krizi geçirdi. Çevreden yetişen kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Haberal’a direksiyon başında kalp masajı yapıldı ve hemen Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Haberal hayatını kaybetti.

Ömer Salih Haberal’ın cenazesi öğlen namazını müteakiben Uzun Mehmet Camii’nde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından Rize’de toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
Sabahın 6'sında başlıyorlar ve binlerce kilo ürün hasat ediyorlar Sabahın 6'sında başlıyorlar ve binlerce kilo ürün hasat ediyorlar
Zonguldak’ta eğitime bir gün ara Zonguldak’ta eğitime bir gün ara
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
'Fatih Terim Fonu' mağduru İnci ve Bülent Çeviker konuştu 'Fatih Terim Fonu' mağduru İnci ve Bülent Çeviker konuştu
Fatih Terim ve Hakan Ateş'in adı iddianamede yok: "Patronlar ve imparatorlar faniler gibi adil yargılanmazlar" "Patronlar ve imparatorlar faniler gibi adil yargılanmazlar"
El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi