El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi

Üsküdar’da bir sürücü aracının el frenini çekmeyi unutması sonucu yokuş aşağı hareket eden aracının altında kaldı. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

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El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi

Olay, Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 YH 2837 plakalı aracın sürücüsü Fikret Elmas (42) aracının el frenini çekmeyi unutup aracından indi. Talihsiz adam yokuş aşağı hareket eden aracının altında ezildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Elmas’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay mahalline güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptılar. Çalışmaların ardından Elmas’ın cesedi gelen cenaze aracına konularak götürülürken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi