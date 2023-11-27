Zonguldak’ta eğitime bir gün ara

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

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Zonguldak’ta eğitime bir gün ara

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklar dolayısıyla il genelinde 27 Kasım günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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