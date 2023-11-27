'Bu kadar da olmaz' dedirten skandal! Bir tutukluyu serbest bırakmışlar: Hem de mahkeme kararı olmaksızın

İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ye verdiği gündem yaratan dilekçede bir tutuklu hakkında usulsüz tahliye kararı verildiği yazılmıştı. İlgili kararda şüphelinin tutuklu olmasına rağmen mahkeme kararı olmaksızın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

10Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, Uçar’ın dilekçesinin ardından geçen hafta açığa alınan hakim Sidar Demiroğlu’nun hukuksuz kararları arasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Demiroğlu, tutuklu Tuğrul Kort hakkında tahliye kararı verdi. Ancak Kort başka bir dosyadan da tutuklu olmasına rağmen tahliye edildi.

Gök’ün haberinde detaylar şöyle paylaşıldı:

Polis İstanbul Maltepe Gülsuyu mahallesinde bir eve 1 Mayıs 2023 tarihinde baskın yaptı. Baskın sırasında aralarında Yıldırım Toğrul Kort ve kuzeni Umut Kalkan’ın da olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Evde 29 Blow, 21 Sig Sauer ve iki de Browning tabanca ele geçirildi. Yıldırım Tuğrul Kort emniyette susma hakkını kullandı. Savcılık ifadesinde ise akrabası Umut Kalkan ile eve güvercin almaya gittiklerini söyledi. Tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Anadolu Adliyesi 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde de bu ifadeyi tekrarladı. Ancak 7. Sulh Ceza Hakimliği “Ateşli silahları ülkeye sokma izinsiz imal etme ve satma” suçundan 2 Mayıs 2023 tarihinde tutuklama kararı verdi. Tutuklanan Yıldırım Tuğrul Kort Maltepe 2’nolu L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

BAŞKA BİR MAHKEMEDE DE TUTUKLANMIŞ

Yıldırım Tuğrul Kort cezaevinde yatarken bir hırsızlık olayından dolayı 30 Mayıs 2023’te bu kez Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Kort’un avukatları tutukluluğa Bakırköy Adliyesi’nde yetkili mahkemeye itiraz etti, ancak talepleri reddedildi. Bakırköy’deki olayla ilgili iddianamesi hazırlanan Yıldırım Tuğrul Kort 20 Temmuz’da başlayacak adli tatilden birkaç gün önce Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmak için cezaevinden getirildi. Hakim 9 Ağustos tarihine gün vererek Kort’un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı kapattı. Kort cezaevine geri götürüldü.

Kort’un avukatları 2 Ağustos tarihinde Anadolu Adliyesi’ndeki silah davasında tutukluluğa itiraz etti. İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Sulh Ceza Hakimliği de Kort’un toplanan delilleri karartma şüphesi olmaması, sabit ikametgahı bulunması ve tutuklamanın geçici bir tedbir olması dolayısıyla tahliye kararı verdi.

Cezaevine yazılan tahliye müzekkeresinde de başka bir suçtan cezası ya da tutukluluğu yoksa derhal salıverilmesi istendi. Tuğrul Yıldırım Kort, Bakırköy Adliyesi’ndeki davada hakkında tutukluluk kararı olmasına rağmen serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY’DEKİ MAHKEME DURUŞMAYA GETİRİLMESİNİ İSTEYİNCE ANLAŞILDI

Olay Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi Kort’un 9 Ağustos’taki duruşmaya getirilmesi için yazı yazınca ortaya çıktı. Maltepe 2’nolu L Tipi Cezaevi yönetimi mahkemeye tutuklunun tahliye olduğunu bildirdi. Bunun teknik olarak mümkün olmadığını bilen 37. Asliye Ceza Mahkemesi ise olayın nasıl olduğunu cezaevine tekrar sordu. Cezaevinin yanıtında, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 30 Mayıs 2023 tarihli tutuklama kararını UYAP üzerinden veya fiziki olarak kendilerine iletmediği söyleniyordu. Yani cezaevi yönetimi, Bakırköy’deki mahkemenin Yıldırım Tuğrul Tort’u tutukladığını hiç bilmediğini öne sürüyordu.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi Yıldırım Tuğrul Kort’u 30 Mayıs’taki tutukluluk karar üzerinden temmuz ortasında cezaevinden getirtmiş, sonra da tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Başka bir deyişle Kort’un hırsızlık suçundan dolayı tutukluluk hali ikinci kez resmi kayda girmişti.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI HSK’YA BİLDİRDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Bakırköy’deki davada tahliye kararı veren Hakim Sidar Demiroğlu hakkında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na(HSK) dilekçe verdi. Sidar Demiroğlu, açığa alındı.

Ceza infaz sistemi uzmanları, böyle bir şeyin gerçekleşmesi için UYAP sisteminde kişinin kaydının tamamen silinmiş olması gerektiğini söylüyor; aksi takdirde cezaevindeki UYAP sisteminin kırmızı alarm vereceğini hatırlatıyor. Uzmanlar olayın arka planında rüşvet gibi bir durum varsa bu serbest bırakma olayına birden fazla kişinin karışmış olabileceğine dikkat çekiyor.