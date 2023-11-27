Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail'e desteğini yineledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'yi yaklaşık 50 gün boyunca aralıksız bombalayan İsrail ordusunun "kendisini savunduğu için kınanamayacağını" söyledi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail'e desteğini yineledi

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Steinmeier, İsrail'e dün gerçekleştirdiği ziyarette mevkidaşı Isaac Herzog ile görüştü.

Görüşmede Herzog, Alman hükümetine "İsrail'in kararlı, güçlü ve sorumlu şekilde kendisini savunmasına mutlak desteğinden dolayı" teşekkür etti.

Bazı Avrupa ülkelerinin liderlerini İsrail'e karşı "çifte standart uygulamak ve iki yüzlü davranmakla" suçlayan Herzog, "Gazze'de yaşayanların çektikleri acı ve sıkıntıların sorumluluğunun çoğunlukla doğrudan Hamas'ın üzerinde olduğunu" savundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "bir var oluş savaşı olduğunu" ileri sürerek "Hamas'ın bölgede bir savaş başlattığını ve kimsenin İsrail'i kendisini savunma hakkı ve terörle mücadelesinden dolayı kınayamayacağını" iddia etti.

Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Tel Aviv'e koşulsuz desteğini meşrulaştırmak için Yahudilere karşı tarihi sorumluluğuna vurgu yapmıştı.

Avrupa ülkesi, Filistin'e destek gösterilerini antisemitizmle mücadele gerekçesiyle engellerken de aynı nedeni öne sürmüştü.

Almanya'da Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında olduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti.

2. Dünya Savaşı sırasında soykırıma uğrayan Yahudi sayısının yaklaşık 6 milyon olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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