Moskova'daki terör saldırısında can kaybı 140’a yükseldi

Rusya'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi.

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Moskova'daki terör saldırısında can kaybı 140’a yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 140’a çıktı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart’ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı." dedi.

Muraşko, 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

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