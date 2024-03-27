Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırı

Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi. Saldırının PKK terör örgütü destekçileri tarafından yapıldığı bildirildi.

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Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırı

Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlendi. AA'nın aktardığına göre saldırı, PKK terör örgütü yandaşları tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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