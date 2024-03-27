Tayland eşcinsel evliliği yasallaştırmaya hazırlanıyor

T24'ün aktardığına göre, 2024'ün sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen planda, Tayland eşcinsel birliktelikleri tanıyan tek Güneydoğu Asya ülkesi haline gelecek. Bu tür tutumların nadir olduğu bir bölgede Tayland'ın LGBTQ+ çiftler için göreceli bir "sığınak" olarak itibarını güçlendireceği yorumları yapıldı.

Milletvekili ve alt meclisin evlilik eşitliği komitesi başkanı Danuphorn Punnakanta, yasa tasarısının taslağını sunarken parlamentoya şöyle konuştu: "Bu eşitliğin başlangıcıdır. Bu, her soruna evrensel bir çare değil ama eşitliğe doğru atılan ilk adımdır. Bu yasa, bu hakları bu gruba iade etmek istiyor, onlara hak vermek değil."

Mevcut 415 milletvekilinden 400'ünün kabul ettiği yeni yasa, evliliği bir erkek ve kadın arasında değil, iki kişi arasındaki birliktelik olarak tanımlayacak. Tayland'da halihazırda cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığını yasaklayan yasalar var ve bu nedenle Asya'nın en LGBTQ+ dostu ülkelerinden biri olarak görülüyor ancak eşcinsel çiftlerin evlilik eşitliğine bu kadar yaklaşması için uzun yıllar süren kampanyalar yapıldı.

Eşcinsel evliliği yasallaştırmaya yönelik geçmişteki girişimler, geniş halk desteğine rağmen başarısızlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz yılın sonlarında yapılan bir hükümet anketi, ankete katılanların yüzde 96,6'sının tasarıyı desteklediğini gösterdi.

35 yaşındaki eşcinsel polis memuru Phisit Sirihirunchai, "Parlamentodaki tartışmayı izliyorum ve neticeyi gerçekten merak ediyorum. Bunun gerçekten gerçekleşeceğine sevindim ve şimdiden heyecanlıyım. Hayallerimin gerçekleştiğini görmeye giderek daha da yaklaşıyorum" diye konuştu. Phisit, 5 yılı aşkın süredir birlikte olan partneriyle yasanın yürürlüğe girdiği gün evlenmeyi planladıklarını söyledi.

Birçok siyasi parti, geçen yılki seçimlerden önce kampanyalarının bir parçası olarak eşcinsel birliktelikleri tanıma sözü vermişti.