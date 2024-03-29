Moskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Rusya'da 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 144'e yükseldi. Hastanelerde 17'sinin durumu ağır olmak üzer 69 kişinin tedavisi sürüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta gerçekleştirilen saldırı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi. Muraşko, hastanelerde 17'sinin durumu ağır 69 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti" dedi.