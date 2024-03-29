Yapışık ikizlerden Abby Hensel, ABD'li bir savaş gazisiyle evlendi

Yapışık ikizler olarak bilinen Abby ve Britanny'nin sol tarafta olanı Abby, eski asker olan Josh Bowling ile evlendiğini açıkladı.

Yapışık ikizlerden Abby Hensel, ABD'li bir savaş gazisiyle evlendi

İkizi Brittany ile aynı vücudu paylaşan Abby Hensel, ABD'li bir gazi ile evlendi.

İkizlerden 34 yaşındaki Abby'nin üç yıl önce yapılan düğününden görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Abby de 2021'de savaş gazisi Josh Bowling ile evlendiğini doğruladı.

Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, ilk kez 1996 yılında "The Oprah Winfrey Show"a katılarak büyük ilgi toplamıştı.

Kamu kayıtlarına göre, öğretmen Abby ile ABD Ordusu gazisi Josh Bowling 2021'de evlendi.

Yapışık ikizlerden Abby Hensel, ABD'li bir savaş gazisiyle evlendi - Resim : 1

Kız kardeşler düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Çift, Hensel ailesinin doğup büyüdüğü Minnesota'da yaşıyor.

Abby ve Brittany, "dicephalus yapışık ikizler" ve aynı kan akışını ve bel altındaki tüm organları paylaşıyorlar.

Abby sağ kolunu ve bacağını kontrol ediyor, Brittany ise solu kontrol ediyor.

Yapışık ikizlerden Abby Hensel, ABD'li bir savaş gazisiyle evlendi - Resim : 2

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