Clinton ve Obama'nın katıldığı etkinlikte Biden'a Gazze protestosu: Utan

ABD Başkanı Joe Biden, eski demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın da katıldığı bağış etkinliğinde hükümetinin İsrail ve Gazze politikası nedeniyle protesto edildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Obama ile birlikte ABD Başkanlık uçağı 'Air Force One' ile New York'a giden Biden, burada, Clinton'ın da katıldığı, moderatörlüğünü 'The Late Show' sunucusu Stephen Colbert'in yaptığı panele katıldı. Radio City Music Hall'da binlerce izleyicinin katılımıyla yapılan etkinlikte, Demokrat Parti'den yeniden başkan adayı olan Biden'ın seçim kampanyası için 25 milyon doların üzerinde bağış toplandı.

'KENDİDEN UTAN, JOE BIDEN'

Öte yandan, bağış etkinliği, Biden yönetiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteği protesto eden katılımcılarca bölündü. Protestoculardan biri, etkinlik sırasında, "Kendinden utan, Joe Biden" diye bağırdı.

Obama ve Clinton ise bu esnada Gazze'deki krize 'başkanlık bakış açısı' getirmeye çalışarak 'Beyaz Saray'da olmanın siyasi gerçekliğine' vurgu yaptı. İki eski başkan, bir ABD başkanının 'Filistinlilerin gıda, ilaç ve gelecekteki bir devlete daha fazla erişiminin olması için mücadele ederken aynı zamanda İsrail'i de destekleyebilmesi gerektiğini' savundu.

OBAMA'NIN DA SÖZÜ KESİLDİ

"Bu, yalnız bir koltuk" diyen Obama, "Başkanlığın gerçeklerinden biri, dünyanın pek çok neşe ve güzelliğinin olduğu, ancak aynı zamanda pek çok trajedi ve acımasızlığının olduğu" diye konuştu. Bazı insanların 'çoğu zaman, anlaşılır bir şekilde, bu kararların nasıl alındığı konusunda belli bir saflık hissetmek istediğini' söyleyen Obama, "Ama bir başkanın bu lüksü yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Obama, bir protestocunun sözünü kesmesi üzerine, "Dinlemeden sadece konuşup duramazsın... Bu, diğer tarafın yaptığı şey" dedi.