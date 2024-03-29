Clinton ve Obama'nın katıldığı etkinlikte Biden'a Gazze protestosu: Utan

ABD Başkanı Biden, New York'ta eski başkanlar Obama ve Clinton'ın da katıldığı bir etkinlikte İsrail'e desteği dolayısıyla protesto edildi. Bir eylemci, "Kendinden utan, Joe Biden" diye bağırdı.

Clinton ve Obama'nın katıldığı etkinlikte Biden'a Gazze protestosu: Utan

ABD Başkanı Joe Biden, eski demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın da katıldığı bağış etkinliğinde hükümetinin İsrail ve Gazze politikası nedeniyle protesto edildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Obama ile birlikte ABD Başkanlık uçağı 'Air Force One' ile New York'a giden Biden, burada, Clinton'ın da katıldığı, moderatörlüğünü 'The Late Show' sunucusu Stephen Colbert'in yaptığı panele katıldı. Radio City Music Hall'da binlerce izleyicinin katılımıyla yapılan etkinlikte, Demokrat Parti'den yeniden başkan adayı olan Biden'ın seçim kampanyası için 25 milyon doların üzerinde bağış toplandı.

'KENDİDEN UTAN, JOE BIDEN'

Öte yandan, bağış etkinliği, Biden yönetiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteği protesto eden katılımcılarca bölündü. Protestoculardan biri, etkinlik sırasında, "Kendinden utan, Joe Biden" diye bağırdı.

Obama ve Clinton ise bu esnada Gazze'deki krize 'başkanlık bakış açısı' getirmeye çalışarak 'Beyaz Saray'da olmanın siyasi gerçekliğine' vurgu yaptı. İki eski başkan, bir ABD başkanının 'Filistinlilerin gıda, ilaç ve gelecekteki bir devlete daha fazla erişiminin olması için mücadele ederken aynı zamanda İsrail'i de destekleyebilmesi gerektiğini' savundu.

OBAMA'NIN DA SÖZÜ KESİLDİ

"Bu, yalnız bir koltuk" diyen Obama, "Başkanlığın gerçeklerinden biri, dünyanın pek çok neşe ve güzelliğinin olduğu, ancak aynı zamanda pek çok trajedi ve acımasızlığının olduğu" diye konuştu. Bazı insanların 'çoğu zaman, anlaşılır bir şekilde, bu kararların nasıl alındığı konusunda belli bir saflık hissetmek istediğini' söyleyen Obama, "Ama bir başkanın bu lüksü yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Obama, bir protestocunun sözünü kesmesi üzerine, "Dinlemeden sadece konuşup duramazsın... Bu, diğer tarafın yaptığı şey" dedi.

Etiketler
ABD
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
Biden: Arap ülkeleri ilk kez İsrail'i tamamen tanımaya hazır Biden: Arap ülkeleri ilk kez İsrail'i tamamen tanımaya hazır
Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz
Yunanistan'da art arda 2 büyük deprem! Yunanistan'da art arda 2 büyük deprem!
ÇOK OKUNANLAR
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor
Otomobil ve konut alımında yeni dönem: Kredi kartına taksit... Otomobil ve konut alımında yeni dönem
Teravih çıkışı vatandaştan İmamoğlu'na: ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’ ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’
Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli maaşlarını bir kez daha masaya yatıracağız Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli maaşlarını bir kez daha masaya yatıracağız