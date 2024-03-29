Yunanistan'da art arda 2 büyük deprem!

Yunanistan'ın Mora Yarımada'sında yer alan Pyrgos ve Filiatra açıklarında 5.7 ve 5.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Yunanistan'da art arda 2 büyük deprem!

Komşuda 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin (NOA), 29 Mart 2024 Cuma sabahı yerel saatle 09:12'de Batı Yunanistan, Ilia Eyaleti, Yunanistan'ın Pyrgos yakınlarında bir deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin 21,5 kilometre derinlerinde gerçekleşti.
Yunanistan'da art arda 2 büyük deprem! - Resim : 1

BİR DEPREM DAHA OLDU

Yunanistan'ın Kalamata kentinin 79 km kuzeybatısında Filiatra açıklarında da saat 9:11 sularında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 15,4 kilometre altında kaydedildi.
Yunanistan'da art arda 2 büyük deprem! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Yunanistan Son Depremler
Son Güncelleme:
Suriye'nin Halep kentinde hava saldırısı: 40'a yakın kişi öldü Suriye'nin Halep kentinde hava saldırısı
Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin
Kendilerini çok beğeniyorlar... En kibirli 3 burç belli oldu Kendilerini çok beğeniyorlar... En kibirli 3 burç belli oldu
Biden: Arap ülkeleri ilk kez İsrail'i tamamen tanımaya hazır Biden: Arap ülkeleri ilk kez İsrail'i tamamen tanımaya hazır
ÇOK OKUNANLAR
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor
Otomobil ve konut alımında yeni dönem: Kredi kartına taksit... Otomobil ve konut alımında yeni dönem
Teravih çıkışı vatandaştan İmamoğlu'na: ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’ ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’
Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli maaşlarını bir kez daha masaya yatıracağız Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli maaşlarını bir kez daha masaya yatıracağız