Yunanistan'da art arda 2 büyük deprem!
Yunanistan'ın Mora Yarımada'sında yer alan Pyrgos ve Filiatra açıklarında 5.7 ve 5.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiği bildirildi.
Komşuda 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Atina Ulusal Gözlemevi'nin (NOA), 29 Mart 2024 Cuma sabahı yerel saatle 09:12'de Batı Yunanistan, Ilia Eyaleti, Yunanistan'ın Pyrgos yakınlarında bir deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin 21,5 kilometre derinlerinde gerçekleşti.
BİR DEPREM DAHA OLDU
Yunanistan'ın Kalamata kentinin 79 km kuzeybatısında Filiatra açıklarında da saat 9:11 sularında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 15,4 kilometre altında kaydedildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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