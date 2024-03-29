Suriye'nin Halep kentinde hava saldırısı: 40'a yakın kişi öldü

Suriye’nin Halep kentindeki hava saldırısında 40’a yakın kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Suriye'nin Halep kentinde hava saldırısı: 40'a yakın kişi öldü

Suriye'nin Halep kentine hava saldırısı düzenlendi. Suriye hükümeti saldırıyla ilgili İsrail’i suçladı.

Reuters haber ajansı, iki güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, öldürülenler arasında sivillerin bulunduğunu aktarıyor.

Reuters’a göre aynı güvenlik yetkilileri, saldırıda 5 Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü de söyledi.
Fransız AFP haber ajansı ise, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin 36 Suriye askerinin öldüğünü duyurduğunu bildiriyor.

Halep’teki uluslararası havalimanı yakınında bulunan silah depolarının hedef alındığı kaydediliyor.
Suriye Savunma Bakanlığı, İdlib’deki muhalif grupların da eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini aktarıyor.

İsrail savaş kabinesinden saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Tel Aviv son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği biliniyor. 7 Ekim sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da, üst düzey Hizbullah üyelerini hedef alan saldırılar yapıldı.

Etiketler
Suriye İsrail
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ısrarla Ukrayna'yı aklamaya çalışıyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ısrarla Ukrayna'yı aklamaya çalışıyor
Biden'ın seçim kampanyasında yoğun güvenlik önlemleri alındı: 20 kum dolu kamyon konuşlandırıldı Biden'ın seçim kampanyasında yoğun güvenlik önlemleri alındı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
Teravih çıkışı vatandaştan İmamoğlu'na: ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’ ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’
Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli maaşlarını bir kez daha masaya yatıracağız Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli maaşlarını bir kez daha masaya yatıracağız
Otomobil ve konut alımında yeni dönem: Kredi kartına taksit... Otomobil ve konut alımında yeni dönem