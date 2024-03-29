Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ısrarla Ukrayna'yı aklamaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İzvestia gazetesine verdiği röportajda, Rusya’nın Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısından kimin yararlanabileceğine ilişkin değerlendirmelerinde Ukrayna'yı hariç tutamayacağını söyledi.

Lavrov, "Batı, bizi yalnızca kamuoyu önünde değil, aynı zamanda diplomatik misyonlarımız aracılığıyla yapılan temaslarda da Ukrayna'dan şüphelenmeye gerek olmadığı yönünde aktif ve şüpheci bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Nedenini açıklamadan. Mantık açısından bakıldığında, bunun kime fayda sağladığı sorusuna yanıt verirken Ukrayna'yı hariç tutamayız” dedi.

Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü anımsatan Lavrov, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar kesin bir sonuca varmayacağımızı defalarca söyledik. Soruşturma birimleri olgular üzerinde çalışıyor, yeni koşullar ortaya çıkıyor. Ancak bariz versiyonları hariç tutma hakkımız yok. Üstelik, terör eylemini gerçekleştiren şahıslar gözaltına alındıklarında Ukrayna'ya kaçıyorlardı” diye konuştu.

Batı'nın aktif olarak herkesi bunun IŞİD’in (Rusya’da yasaklı terör örgütü) işi olduğuna ve başta Ukrayna olmak üzere başka hiç kimseden şüphelenilmemesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Bu ülkenin terör eylemiyle bir ilgisi olmadığını doğrudan ve sıkça dile getiriyorlar. Bu sinir bozucu hale geliyor" vurgusu yaptı.