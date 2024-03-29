Kraliçe Camilla: Kate desteğiniz için minnettar

Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Kraliyet ailesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu süreçte, Kraliçe Camilla halka açık etkinliklerde yer alıyor ve kraliyet görevlerinde aktif bir rol oynuyor.

Kraliçe, Londra'daki Shrewsbury Farmers' Pazarı'nda binlerce insanla bir araya geldi. Kanser tedavisi gören Prenses'e iyi dileklerde bulunan insanlar, ellerinde pankartlarla Kraliçe'yi karşıladı.

Kraliçe "Catherine'ın nazik dileklerinizden ve desteklerinizden dolayı çok mutlu olduğunu biliyorum" dedi.

Kraliçe aynı zamanda Lois ve Harriet adlı çocuklara, hazırladıkları pankartı güvenli bir şekilde Prenses'e ulaştıracağına dair söz verdi. Kraliçe Camilla "Dikkatli bir şekilde alıp ona ulaştığından emin olacağım" dedi.

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Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.