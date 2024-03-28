İnci Taneleri'ne iki yeni oyuncu dahil oluyor

İnci Taneleri dizisine iki yeni isim dahil oluyor.

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İnci Taneleri'ne iki yeni oyuncu dahil oluyor

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı çok konuşulan dizisi “İnci Taneleri” bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

‘Reyyaz’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olan Selim Erdoğan, ilk kez bu akşamki bölümde seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde Bekir Aksoy da ‘Cenk’ rolüyle konuk oyuncu olarak yer alacak.

“İnci Taneleri”nin Dilber’i Hazar Ergüçlü önceki gece Caddebostan’daki bir kültür merkezinden çıkarken görüntülendi.

Karşısında muhabirleri bulunca şaşıran oyuncu, “Siz bu yakaya da mı geliyorsunuz? Şoka girdim” dedi. Funda Eryiğit ve Hidayet Erdinç’le rol aldığı “Timsah Ateşi” oyununu sahnelediğini dile getiren Ergüçlü, “Dizi setinden çıkıp oyuna geldim. Harika geçti ama bitik haldeyim şu an” diye konuştu.

İnci Taneleri'ne iki yeni oyuncu dahil oluyor - Resim : 1

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İnci Taneleri Dilber
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