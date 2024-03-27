Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı

Şeytan Marka Giyer, Kara Şövalye Yükseliyor ve Yıldızlararası gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Anne Hathaway, hamile bir kadını canlandırdığı dönemde düşük yaptığını açıkladı.

Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, 2015 yılında bir tiyatro oyunu esnasında düşük yaptığını söyledi.

Broadway’de oynadığı Grounded adlı oyunda hamile bir kadını canlandıran ve 6 hafta süren oyunda doğum sahnesi olan 41 yaşındaki oyuncu, "Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı" dedi.

Oyuncu "İlk başta çok zorlandım. Bir tiyatro oyununda hamile bir kadını canlandırıyordum ve her gece doğum yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Adam Shulman ile 2012 yılında dünyaevine giren yıldız, 2016'da Jonathan'ı, 2020'de ise Jack'i kucağına aldı.

Tek celsede boşandılar: Buse Terim’den ilk açıklama Tek celsede boşandılar: Buse Terim’den ilk açıklama
Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor
Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor
Hayatları boyunca hep üzülüyorlar; En kadersiz 4 burç belli oldu Hayatları boyunca hep üzülüyorlar; En kadersiz 4 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Zafer Partisi'nde istifa depremi: Özdağ'dan açıklama geldi Zafer Partisi'nde istifa depremi
KONDA geleneğini bozdu: Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak
Rusya: Moskova saldırısının arkasında bu 3 ülkenin olduğunu düşünüyoruz Rusya: Moskova saldırısının arkasında bu 3 ülkenin olduğunu düşünüyoruz
Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu
Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası