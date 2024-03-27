Anne Hathaway sahnede düşük yaptığını açıkladı

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, 2015 yılında bir tiyatro oyunu esnasında düşük yaptığını söyledi.

Broadway’de oynadığı Grounded adlı oyunda hamile bir kadını canlandıran ve 6 hafta süren oyunda doğum sahnesi olan 41 yaşındaki oyuncu, "Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı" dedi.

Oyuncu "İlk başta çok zorlandım. Bir tiyatro oyununda hamile bir kadını canlandırıyordum ve her gece doğum yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Adam Shulman ile 2012 yılında dünyaevine giren yıldız, 2016'da Jonathan'ı, 2020'de ise Jack'i kucağına aldı.