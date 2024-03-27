Tek celsede boşandılar: Buse Terim’den ilk açıklama

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 10 yıl önce evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. Buse Terim, boşanma sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İki çocuk sahibi çift, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Buse Terim, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Terim, “Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz” dedi.