Rapçi Hidra ve Khontkar arasında "mülteci" kavgası: Sen faşist ve ırkçısın

Geçmişte bir birlerine göndermeli şarkılar yapan rapçi Hidra(Fatih Uslu) ile Khontkar (Onur Dinç), sığınmacılar üzerinden tartışma yaşadı.

Khontka'ın Instagram canlı yayınına katılan Hidra, konuşma sırasında, “Ülkemde mülteci istemiyorum” dedi.

Buna cevaben Khontkar, “Sen faşist ve ırkçısın” ifadelerini kullandı.

Hidra ise, "İyi ki senle kötü tanışıp dissleşmişiz ve arkadaş olmamışız” cevabını verdi.

Bu sözler üzerine de Khontkar, “Ben faşist biriyle arkadaş olamam zaten abi ya” sözlerini sarf etti.

Kaynak: Gerçek Gündem