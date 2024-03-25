Kaan Urgancıoğlu, Yargı'da en zorlandığı sahneye anlattı: Oturup arabada ağladık

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Yargı' dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, Magazin D programına konuk oldu.

Dizide en çok Defne karakterinin kaybolduğu bölümde zorlandığını belirten Urgancıoğlu, "Sahne bizi çok etkiledi. Kaydı kestikten sonra Pınar (Deniz) ve Uğur (Aslan) ile birlikte arabaya oturduk, ağlamaya başladık" dedi.

Urgancıoğlu, “Bazen normal hayatımda bir şey söyleyeceğim zaman içimden Ilgaz çıkıyormuş gibi hissediyorum. Birine bir şey anlatmak istediğimde çok net ve ne istediğini bilen biriyim. Bunun Ilgaz’dan bana geldiğini hissediyorum" diye konuştu.

"OĞLUMA BAKARKEN ZAMAN KAVRAMINI KAYBEDİYORUM"

Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’la beraber değişen hayatını da anlattı. Oyuncu, "Baba olmak nasıl bir his?" sorusuna, "Tarifi zor. Bir yere de geç kalabiliyorum ona bakarken. Çünkü zaman kavramını kaybediyorum. Sakin bir çocuk. Eşim Burcu’ya yardım etmeye çalışıyorum, yardımcımız ise yok" diye yanıt verdi.